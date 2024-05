Un tono di blu

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27 e il suo simbolo è Co. È il primo elemento del gruppo 9 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione. Nella vecchia nomenclatura ha costituito, insieme al ferro, l'elemento precedente, e al nichel, il successivo, la triade del gruppo VIII del sistema periodico, detto anche gruppo del ferro; allo stato metallico condivide con essi il ferromagnetismo, sebbene meno spiccato che nel ferro. Il nome cobalto deriva probabilmente dal greco kobalos, traducibile con folletto (ma vedi anche coboldo), "kobolt" in tedesco, dato dai minatori tedeschi che incolpavano i folletti di far loro trovare un metallo inutile anziché l'argento.

cobalto ( approfondimento) m sing

(chimica) elemento chimico solido, di colore grigio, facente parte del gruppo dei metalli del gruppo d, avente numero atomico 27, peso atomico 58,9 e simbolo chimico Co (colori) colore azzurro molto forte

Sillabazione

co | bàl | to

Pronuncia

IPA: /ko'balto/

Etimologia / Derivazione

dal latino cobaltum, derivato dal tedesco Kobalt, alterazione di Kobold, coboldo

Parole derivate