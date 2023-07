I colletti blu di un industria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I colletti blu di un industria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPERAI

Significato/Curiosità : I colletti blu di un industria

I colletti blu sono i lavoratori che operano nel settore industriale, solitamente addetti alla produzione o alla manutenzione. Indossano divise da lavoro con un caratteristico colletto di colore blu, da cui deriva il loro nome. Questi operai svolgono una varietà di compiti manuali, utilizzando attrezzature e macchinari per produrre beni o servizi. La loro giornata di lavoro può comprendere azioni come l'assemblaggio di parti, la saldatura, la movimentazione di materiali pesanti o la riparazione di macchine. I colletti blu sono essenziali per l'economia, poiché contribuiscono alla produzione di beni e al funzionamento delle industrie, garantendo la realizzazione di prodotti di qualità e il progresso economico.

