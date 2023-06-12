Idrocarburo che ricorda un tono di blu

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Idrocarburo che ricorda un tono di blu' è 'Metilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METILENE

Perchè la soluzione è Metilene? Il metilene è un idrocarburo che si distingue per il suo caratteristico colore azzurro. Questa sostanza, spesso invisibile, può assumere una tonalità blu intensa quando presente in determinati composti. La sua presenza è importante in vari processi chimici e applicazioni industriali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Idrocarburo che ricorda un tono di blu nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Metilene

Questa pagina è dedicata alla definizione "Idrocarburo che ricorda un tono di blu" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Metilene'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Idrocarburo che ricorda un tono di blu

Idrocarburo che ricorda un tono di blu Risposta: METILENE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

M Milano E Empoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli N Napoli E Empoli

La soluzione 'Metilene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Idrocarburo che ricorda un tono di blu". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.