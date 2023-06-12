Idrocarburo che ricorda un tono di blu
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Idrocarburo che ricorda un tono di blu' è 'Metilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: METILENE
Perchè la soluzione è Metilene? Il metilene è un idrocarburo che si distingue per il suo caratteristico colore azzurro. Questa sostanza, spesso invisibile, può assumere una tonalità blu intensa quando presente in determinati composti. La sua presenza è importante in vari processi chimici e applicazioni industriali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Idrocarburo che ricorda un tono di blu nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Metilene
Questa pagina è dedicata alla definizione "Idrocarburo che ricorda un tono di blu" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Metilene'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Idrocarburo che ricorda un tono di blu
- Risposta: METILENE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Metilene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Idrocarburo che ricorda un tono di blu". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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