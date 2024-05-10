Tipo di dispositivo che ne disturba un altro

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipo di dispositivo che ne disturba un altro' è 'Antiradar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTIRADAR

Perché la soluzione è Antiradar? Un antiradar è un dispositivo progettato per disturbare il funzionamento di altri apparecchi elettronici, in particolare quelli che rilevano la velocità di un veicolo attraverso segnali radar. Questo strumento interferisce con le onde emesse, causando errori nelle letture e rendendo difficile per le apparecchiature di controllo della velocità di individuare correttamente un veicolo. La presenza di un antiradar può quindi compromettere la precisione delle rilevazioni, influenzando la sicurezza stradale e la legalità delle operazioni di controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di dispositivo che ne disturba un altro". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tipo di dispositivo che ne disturba un altro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Antiradar

Se la definizione "Tipo di dispositivo che ne disturba un altro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di dispositivo che ne disturba un altro" conferma che la soluzione 'Antiradar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Antiradar

A Ancona N Napoli T Torino I Imola R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di dispositivo che ne disturba un altro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Antiradar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono gli aerei militari invisibiliCosì il missile che deve indebolire la contraereaConsente di non essere individuati dal nemicoCe ne sono dell altro mondoDispositivo atto a trasferire energia termica da un fluido ad un altroCellula con la capacità di trasformarsi in un altro tipo di cellulaNe è privo il tipo indelicatoUn altro modo di dire né bene né male