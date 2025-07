Un altro modo di dire né bene né male nei cruciverba: la soluzione è Così E Così

COSÌ E COSÌ

Curiosità e Significato di Così E Così

La parola Così E Così è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Così E Così.

Perché la soluzione è Così E Così? Così così indica uno stato di neutralità o di mediocrità, quando qualcosa non è né particolarmente bello né brutto, buono né cattivo. È un modo semplice e colloquiale per esprimere che si sta vivendo una giornata o una situazione senza entusiasmo né delusione. In breve, significa né bene né male, trasmettendo un senso di indifferenza o di moderazione.

Come si scrive la soluzione Così E Così

Non riesci a risolvere la definizione "Un altro modo di dire né bene né male"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

S Savona

Ì -

E Empoli

C Como

O Otranto

S Savona

Ì -

