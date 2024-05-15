Ce ne sono dell altro mondo

COSE

Perché la soluzione è Cose? Le cose di cui parliamo spesso sembrano appartenere a un altro mondo, come se provenissero da un universo parallelo. Sono oggetti o situazioni che sorprendono per la loro stranezza o per l’incredibile, quasi irreale, aspetto. Questi elementi suscitano meraviglia e curiosità, rendendo difficile comprenderli o spiegare la loro origine. Spesso ci affascinano perché sembrano sfuggire alle leggi naturali e alla nostra quotidianità. È interessante osservare quanto possano sorprendere le cose che ci circondano, anche quelle più semplici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ce ne sono dell altro mondo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ce ne sono dell altro mondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ce ne sono dell altro mondo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ce ne sono dell altro mondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cose:

C Como O Otranto S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ce ne sono dell altro mondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

