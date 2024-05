Sono piccoli porti naturali

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: John Davies Cale (Carmarthenshire, 9 marzo 1942) è un compositore, polistrumentista e produttore discografico gallese. È noto principalmente come musicista rock (e in particolare per la militanza nello storico gruppo The Velvet Underground, che fondò insieme a Lou Reed negli anni sessanta), sebbene abbia esordito come musicista d'avanguardia e nel prosieguo della sua carriera abbia poi spaziato in altri ambiti musicali. È inoltre uno stimato produttore discografico, apprezzato per i suoi lavori con artisti come The Stooges, Nico, Patti Smith, Nick Drake e Jonathan Richman, e un compositore di colonne sonore.

insenature f pl

(geografia) plurale di insenatura

Sillabazione

in | se | na | tù | re

Etimologia / Derivazione

vedi insenatura

Sinonimi

baie, golfi, rientranzea, seni, fiordi, [[cale], rade

Contrari