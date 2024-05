Lo sono i test che valutano le nostre naturali predisposizioni

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Avverbio

Curiosità su: Il cane da pastore silano o Pastore della Sila è una razza canina in corso di riconoscimento ufficiale, di recente ammessa nel Registro Supplementare Aperto del Libro Genealogico dall'ENCI, originaria dell'Altopiano della Sila, in Calabria. Utilizzato per la deterrenza contro il lupo, rappresenta una delle razze canine più antiche d'Italia.

attitudinalmente

secondo le attitudini

Sillabazione

at | ti | tu | di | nal | mén | te

Etimologia / Derivazione

composto dall'aggettivo attitudinale e dal suffisso -mente