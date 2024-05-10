Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni' è 'Telescrittura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELESCRITTURA

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Perché la soluzione è Telescrittura? La telecritttura permette di inviare messaggi scritti e disegni da un luogo all’altro senza dover essere presenti fisicamente. È un modo rapido e pratico per comunicare informazioni complesse, come istruzioni o idee visive, grazie a una tecnologia che trasmette i contenuti a distanza. Questo sistema ha rivoluzionato il modo di condividere dati, rendendo la comunicazione più immediata e accessibile.

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Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Telescrittura

La soluzione associata alla definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telescrittura'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni
  • Risposta: TELESCRITTURA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: T____________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
L Livorno
E Empoli
S Savona
C Como
R Roma
I Imola
T Torino
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Telescrittura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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