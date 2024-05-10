Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni' è 'Telescrittura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELESCRITTURA
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Perché la soluzione è Telescrittura? La telecritttura permette di inviare messaggi scritti e disegni da un luogo all’altro senza dover essere presenti fisicamente. È un modo rapido e pratico per comunicare informazioni complesse, come istruzioni o idee visive, grazie a una tecnologia che trasmette i contenuti a distanza. Questo sistema ha rivoluzionato il modo di condividere dati, rendendo la comunicazione più immediata e accessibile.
Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Telescrittura
La soluzione associata alla definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telescrittura'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni
- Risposta: TELESCRITTURA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: T____________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Telescrittura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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Con trasmissione: Trasmissione del pensiero
Con distanza: Guidato a distanza