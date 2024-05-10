Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni' è 'Telescrittura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELESCRITTURA

Vuoi approfondire la risposta Telescrittura? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Telescrittura? La telecritttura permette di inviare messaggi scritti e disegni da un luogo all’altro senza dover essere presenti fisicamente. È un modo rapido e pratico per comunicare informazioni complesse, come istruzioni o idee visive, grazie a una tecnologia che trasmette i contenuti a distanza. Questo sistema ha rivoluzionato il modo di condividere dati, rendendo la comunicazione più immediata e accessibile.

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Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Telescrittura

La soluzione associata alla definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telescrittura'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni

Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni Risposta: TELESCRITTURA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: T____________

T____________ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli S Savona C Como R Roma I Imola T Torino T Torino U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Telescrittura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sistema di trasmissione a distanza di testi e disegni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.