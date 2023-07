Sistema che consente un pilotaggio a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema che consente un pilotaggio a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEGUIDA

Significato/Curiosita : Sistema che consente un pilotaggio a distanza

Installati a bordo degli aeromobili e preposti al pilotaggio. l'avionica include i sistemi di navigazione e comunicazione, autopiloti e sistemi di condotta... Dotati di trasponditore mm/upc-719) ed all'antenna in banda g/h per la teleguida dei missili teseo. all'inizio degli anni novanta l'unità è stata dotata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sistema che consente un pilotaggio a distanza : sistema; consente; pilotaggio; distanza; Il liberto di Cicerone che ideò un sistema stenografico; Un efficiente sistema per diffondere le notizie; Il liberto di Cicerone ideatore di un sistema stenografico; sistema politico; Unità di misura del sistema internazionale per l angolo solido; consente acquisti illeciti; La scheda che consente di guardare la Pay TV; Tecnica del cinema che consente di dare animazione ai personaggi virtuali; consente il controllo delle frenate; consente l ingresso in aree urbane a traffico limitato; Quello di volo abilita al pilotaggio ; Ma il brevetto di pilotaggio ; Sistemi che imitano l esperienza di pilotaggio ; A pochissima distanza fin quasi a sfiorare; Apparati che captano segnali a distanza ; La distanza a cui può arrivare un missile; Nome completo del servizio di fotocopie a distanza ; È usato per scambiare dati a breve distanza ing;

