Un sistema di trasmissione dati wireless ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema di trasmissione dati wireless ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BLUETOOTH

Significato/Curiosita : Un sistema di trasmissione dati wireless ing

wireless ad hoc su wi-fi, reti mesh wireless, wireless a lungo raggio a bassa potenza (lora), zigbee (bassa potenza, wireless a bassa velocità dati)... Danese soprannominato "dente azzurro" (in inglese "bluetooth"), vedi aroldo i di danimarca. bluetooth (spesso abbreviato in bt) è uno standard tecnico-industriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

