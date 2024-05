A Roma c è quello Traiano

Sostantivo

Curiosità su: Il Foro Romano (dal latino Forum Romanum, sebbene tra i Romani fosse meglio conosciuto come Forum Magnum o semplicemente Forum) è un'area archeologica di Roma racchiusa tra il Palatino, il Campidoglio, Via dei Fori Imperiali ed il Colosseo, costituita dalla stratificazione dei resti di quegli edifici e monumenti di epoche eterogenee che per gran parte della storia antica di Roma rappresentarono il centro politico, giuridico, religioso ed economico della città di Roma, oltre che il centro nevralgico dell'intera civiltà romana. Dall'età regia fino all'avvento dell'età medievale la valle del Foro è stata teatro di eventi e sede di istituzioni di importanza tale da aver determinato a più riprese il corso storico della civiltà occidentale, e da aver influenzato in modo preponderante le basi politiche, giuridiche, culturali e filosofiche del pensiero occidentale. Dopo una fase di declino iniziata nell'età tardoantica il Foro fu oggetto di frequenti spoliazioni e cambi di destinazione d'uso fino a ritrovarsi, nel XVI secolo, quasi completamente interrato e stabilmente utilizzato come pascolo per i bovini, da cui la denominazione di Campo Vaccino.

foro ( approfondimento) m (pl.: fori)

(storia) (architettura) piazza di superficie rettangolare, che presso i romani era il luogo d'incontro della vita politica, religiosa, commerciale e sociale. (diritto) luogo dove si svolgono le azioni giudiziarie persona che per lavoro fa l'avvocato piccolissimo buco

Voce verbale

foro

prima persona singolare dell'indicativo presente di forare

Sillabazione

fò | ro

Pronuncia

IPA: /'foro/ o IPA: /'fro/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino forum

(voce verbale) vedi forare

Sinonimi

buco, apertura, spiraglio, fessura

(da arma da fuoco) ferita

ferita ( per estensione ) cavità

cavità (nell’antica Roma) piazza

piazza ( diritto ) tribunale, attività giudiziaria

tribunale, attività giudiziaria (diritto) ufficio giudiziario

