Un pelo di cavallo

Sostantivo

Curiosità su: Il contrabbasso è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni ad arco. È nato nel XVI secolo in Europa; il suono viene prodotto tramite l'attrito sulle corde del crine di cavallo montato su una bacchetta di legno, detta archetto, mentre nel jazz e in altri generi popolari viene suonato quasi esclusivamente pizzicando le corde con le dita della mano. È lo strumento con il suono più grave di tutti gli archi (se si esclude il rarissimo ottobasso): le quattro corde producono rispettivamente dalla più acuta alla più grave le note Sol-Re-La-Mi, in accordatura da orchestra. Per indicare con più precisione la reale altezza di una nota viene utilizzata una nomenclatura che affianca al nome della nota un numero. Questa numerazione inizia dalla nota più bassa del pianoforte (La-1) fino alla nota più alta (Do7). Esistono anche altre accordature quali quella italiana da concerto (consistente nell'alzare l'intonazione delle corde di un tono) e quella viennese (La1, Fa1, Re1, La0).

crine m e f sing (pl.: crini)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (tessitura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (letterario) lunghi capelli

Sillabazione

crì | ne

Pronuncia

IPA: /'krine/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Varianti