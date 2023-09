Cavallo dal pelo misto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavallo dal pelo misto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROANO

Significato/Curiosita : Cavallo dal pelo misto

cavallo, datata intorno al 150-140 ac. è una rara statua in bronzo originale dell'antica grecia e un raro esempio nella scultura greca di un cavallo da... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il roano è una particolare colorazione del mantello del cavallo dovuto alla presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cavallo dal pelo misto : cavallo; pelo; misto; La parte del corpo del cavallo dove ha termine la criniera; Ha un po dell asino e un po del cavallo ; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Al cavallo si legge facendogli aprire la bocca; cavallo dal mantello rosso bruno; Il capo estremo del pelo ponneso; Si completa con il contropelo ; Morsa da un grande ragno pelo so; pelo so villoso; Le spelo nche delle streghe; Frutto da misto bosco; Quello misto è un assortimento di salumi; Crostacei da fritto misto ; Un piatto misto di pesce; Temisto cle lo sconfisse a Salamina;

Cerca altre Definizioni