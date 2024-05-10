Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca' è 'Rapidità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPIDITÀ

Perchè la soluzione è Rapidità? La lumaca è nota per la sua lentezza, quindi non si può certo aspettarsi rapidità da lei. La sua andatura tranquilla e costante dimostra che non sempre la velocità è importante, ma spesso la pazienza e la calma sono più utili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca

Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca Risposta: RAPIDITÀ

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: À

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Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rapidità

La definizione "Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rapidità'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma A Ancona P Padova I Imola D Domodossola I Imola T Torino À -

La soluzione 'Rapidità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non si può certamente aspettarsela dalla lumaca". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.