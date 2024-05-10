La frequentano i Buddisti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La frequentano i Buddisti' è 'Pagoda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGODA

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Perché la soluzione è Pagoda? Una pagoda è una struttura architettonica tipica delle culture asiatiche, caratterizzata da più piani sovrapposti e tetti che si curvano verso l’alto. Essa viene frequentemente associata a luoghi di culto e meditazione, spesso visitata da praticanti buddisti. Le pagode si trovano in vari paesi come Cina, Giappone e Corea e rappresentano simboli spirituali e culturali importanti. La loro presenza indica un luogo di fede e di ricerca spirituale, attirando fedeli e visitatori interessati alla tradizione buddista.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La frequentano i Buddisti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La frequentano i Buddisti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pagoda

Se la definizione "La frequentano i Buddisti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La frequentano i Buddisti" conferma che la soluzione 'Pagoda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pagoda

P Padova A Ancona G Genova O Otranto D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La frequentano i Buddisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pagoda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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