La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I templi buddisti' è 'Pagode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGODE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I templi buddisti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I templi buddisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pagode? Le pagode sono strutture religiose che si trovano principalmente nei paesi asiatici e rappresentano un luogo di culto e meditazione per i praticanti del buddhismo. Queste costruzioni sono caratterizzate da un’architettura elaborata e spesso ospitano statue di Buddha, testi sacri e altri simboli spirituali. La loro forma e decorazione riflettono tradizioni culturali e spirituali profonde, creando ambienti di pace e riflessione. Visitare una pagoda permette di immergersi nella spiritualità e nella storia di questa religione.

Quando la definizione "I templi buddisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I templi buddisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pagode:

P Padova A Ancona G Genova O Otranto D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I templi buddisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

