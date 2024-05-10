Durano cent anni

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Durano cent anni' è 'Secoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECOLI

La risposta Secoli è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Secoli? I secoli sono periodi di tempo che durano cent'anni ciascuno, segnando grandi eventi storici e trasformazioni culturali. Questi intervalli temporali permettono di suddividere la storia umana in epoche distinte, facilitando lo studio delle civiltà e dei progressi sociali. La loro lunghezza uniforme li rende strumenti utili per analizzare l'evoluzione delle società nel corso dei secoli. Ogni secolo porta con sé caratteristiche uniche che contribuiscono alla narrazione complessiva della nostra storia.

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Durano cent anni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Secoli

Quando la definizione "Durano cent anni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Secoli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Durano cent anni

Durano cent anni Risposta: SECOLI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

S Savona E Empoli C Como O Otranto L Livorno I Imola

La soluzione 'Secoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Durano cent anni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.