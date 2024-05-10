Durano cent anni
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SOLUZIONE: SECOLI
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Perché la soluzione è Secoli? I secoli sono periodi di tempo che durano cent'anni ciascuno, segnando grandi eventi storici e trasformazioni culturali. Questi intervalli temporali permettono di suddividere la storia umana in epoche distinte, facilitando lo studio delle civiltà e dei progressi sociali. La loro lunghezza uniforme li rende strumenti utili per analizzare l'evoluzione delle società nel corso dei secoli. Ogni secolo porta con sé caratteristiche uniche che contribuiscono alla narrazione complessiva della nostra storia.
Durano cent anni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Secoli
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Durano cent anni
- Risposta: SECOLI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Secoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Durano cent anni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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