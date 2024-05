Accertato con informazioni

Voce verbale

assodato

participio passato di assodare

Sillabazione

as | so | dà | to

Pronuncia

IPA: /asso'dato//

Etimologia / Derivazione

vedi assodare

Sinonimi

inconfutabile, lapalissiano, positivo, scontato, vero

indurito, irrobustito rassodato

(senso figurato) accertato, appurato, certo, provato, stabilito, verificato