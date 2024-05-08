Informazioni sensibili come il nome e il cognome

Home / Soluzioni Cruciverba / Informazioni sensibili come il nome e il cognome

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Informazioni sensibili come il nome e il cognome' è 'Dati Anagrafici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DATI ANAGRAFICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Informazioni sensibili come il nome e il cognome" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Informazioni sensibili come il nome e il cognome". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Dati Anagrafici? I dati anagrafici rappresentano le informazioni sensibili riguardanti l’identità di una persona, come il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo. Questi dati sono fondamentali per identificare un individuo e sono spesso richiesti in vari contesti, dalla registrazione di un account online alle pratiche amministrative. La protezione di tali informazioni è essenziale per evitare rischi di furto d’identità e uso improprio. La gestione corretta dei dati anagrafici garantisce la privacy e la sicurezza personale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Informazioni sensibili come il nome e il cognome nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Dati Anagrafici

La soluzione associata alla definizione "Informazioni sensibili come il nome e il cognome" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Informazioni sensibili come il nome e il cognome" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Dati Anagrafici:

D Domodossola A Ancona T Torino I Imola A Ancona N Napoli A Ancona G Genova R Roma A Ancona F Firenze I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Informazioni sensibili come il nome e il cognome" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Scrivere in calce nome e cognomeIl secondo nome che precede il cognome russoIl proprio nome e cognomeIl cognome di un Bertrand e il nome di un CroweLa sigla del nome e del cognome