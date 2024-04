La definizione e la soluzione di 8 lettere: Consente la trasmissione di particolari informazioni agli abbonati RAI. TELETEXT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il teletext o teletesto è un servizio non interattivo implementato nella televisione moderna ed erogato da una emittente televisiva. In Italia viene colloquialmente chiamato Televideo, nome con cui è chiamato il servizio teletext della Rai, primo servizio di questo genere in Italia, che è passato per estensione ad indicare, impropriamente, anche i servizi teletext degli altri operatori televisivi. Consiste in pagine di testo, accompagnato eventualmente da semplice grafica, visualizzabili sullo schermo del televisore ed è utilizzato per fornire agli utenti ogni genere di informazioni: notizie, guide ai programmi televisivi, annunci ...

teletext

(elettronica) (informatica) teletext

Sostantivo

teletext ( approfondimento) m

(forestierismo) (elettronica) (informatica) servizio di informazione telematica per la ricezione di testi trasmessi via etere, da parte di un televisore con sistema di lettura in codice, diffuso prevalentemente in passato

