Vi si affettano i tronchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si affettano i tronchi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGHERIA

Significato/Curiosità : Vi si affettano i tronchi

La segheria è un luogo dove i tronchi vengono trasformati in tavole e assi utilizzabili per una vasta gamma di scopi. Questo processo di segheria implica l'utilizzo di macchine specializzate chiamate seghe circolari o seghe a nastro per tagliare i tronchi in pezzi più piccoli. Questi tronchi vengono affettati longitudinalmente per produrre tavole di diverse dimensioni e spessori. La segheria è spesso attrezzata con dispositivi di alimentazione automatica che trasportano i tronchi attraverso la sega, rendendo il processo più efficiente. Una volta tagliate, le tavole possono essere ulteriormente lavorate o utilizzate direttamente in vari settori come l'edilizia, l'arredamento e l'industria del legno.

