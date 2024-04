La definizione e la soluzione di 5 lettere: Arnesi dei falegnami. MORSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il codice Morse, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice a intermittenza e fu uno dei primi metodi di comunicazione a distanza. Un altro metodo per usare il codice morse è con le dita seguendo questa legenda: per esprimere il punto si può usare l’indice, per il trattino si può usare l’indice e il medio. Fu oggetto di studio di Samuel Morse dal 1835, ma venne realizzato dal tecnico Alfred Vail, suo collaboratore dal settembre 1837. Fu da entrambi sperimentato per la prima volta l'8 gennaio 1848 allorché, in presenza di una Commissione del Franklin ...

morse m inv

che è attinente all'alfabeto telegrafico omonimo

Sostantivo, forma flessa

morse f pl

plurale di morsa

Voce verbale

morse

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di mordere participio passato femminile plurale di mordere

Sillabazione

mòr | se

Etimologia / Derivazione