San Giuseppe lo è dei falegnami
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'San Giuseppe lo è dei falegnami' è 'Protettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROTETTORE
Perchè la soluzione è Protettore? San Giuseppe è considerato il protettore dei falegnami, persone che lavorano il legno con passione e dedizione. La sua figura ispira rispetto e fiducia, simbolo di guida e protezione per chi si dedica a questo mestiere artigianale con cura e competenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: San Giuseppe lo è dei falegnami
- Risposta: PROTETTORE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: E
San Giuseppe lo è dei falegnami nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protettore
Quando la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protettore'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Protettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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