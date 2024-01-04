San Giuseppe lo è dei falegnami

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'San Giuseppe lo è dei falegnami' è 'Protettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTETTORE

Perchè la soluzione è Protettore? San Giuseppe è considerato il protettore dei falegnami, persone che lavorano il legno con passione e dedizione. La sua figura ispira rispetto e fiducia, simbolo di guida e protezione per chi si dedica a questo mestiere artigianale con cura e competenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: San Giuseppe lo è dei falegnami
  • Risposta: PROTETTORE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E
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San Giuseppe lo è dei falegnami nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protettore

Quando la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protettore'.

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
T Torino
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Protettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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