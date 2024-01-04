San Giuseppe lo è dei falegnami

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'San Giuseppe lo è dei falegnami' è 'Protettore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTETTORE

Perchè la soluzione è Protettore? San Giuseppe è considerato il protettore dei falegnami, persone che lavorano il legno con passione e dedizione. La sua figura ispira rispetto e fiducia, simbolo di guida e protezione per chi si dedica a questo mestiere artigianale con cura e competenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: San Giuseppe lo è dei falegnami

San Giuseppe lo è dei falegnami Risposta: PROTETTORE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: E

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San Giuseppe lo è dei falegnami nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Protettore

Quando la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protettore'.

Le 10 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto T Torino E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Protettore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "San Giuseppe lo è dei falegnami". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.