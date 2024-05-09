Una conseguenza dell asma

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una conseguenza dell asma' è 'Fiato Corto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIATO CORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una conseguenza dell asma" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una conseguenza dell asma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Fiato Corto? Il fiato corto è una sensazione di respiro ridotto che può manifestarsi come conseguenza dell'asma, una condizione in cui le vie respiratorie si infiammano e si restringono, rendendo difficile respirare normalmente. Questa limitazione nel respiro può portare a spasmi muscolari e sensazioni di oppressione nel petto, influenzando negativamente la quotidianità di chi ne soffre.

Se la definizione "Una conseguenza dell asma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una conseguenza dell asma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fiato Corto:

F Firenze I Imola A Ancona T Torino O Otranto C Como O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una conseguenza dell asma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

