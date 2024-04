La Soluzione ♚ Conseguenza dell età o di un fortissimo spavento La definizione e la soluzione di 7 lettere: Conseguenza dell età o di un fortissimo spavento. CANIZIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Conseguenza dell eta o di un fortissimo spavento: La canizie o incanutimento è un fenomeno che consiste nella perdita di colore dei capelli e dei peli del corpo. È dovuta ad una ridotta produzione di pigmento che generalmente si ha con l'invecchiamento. Sostantivo Significato e Curiosità su: La canizie o incanutimento è un fenomeno che consiste nella perdita di colore dei capelli e dei peli del corpo. È dovuta ad una ridotta produzione di pigmento che generalmente si ha con l'invecchiamento. canizie f inv (fisiologia) (medicina) imbiancamento di peli e capelli Sillabazione ca | nì | zie Pronuncia IPA: /ka'nittsje/ Etimologia / Derivazione Dal latino canus ovvero "grigio" Sinonimi (senso figurato) vecchiaia Altre Definizioni con canizie; conseguenza; fortissimo; spavento; La conseguenza d una botta; La conseguenza di un insuccesso; Fortissimo in musica; Lo mozza uno spavento; Può provocarlo un forte spavento; Cerca altre soluzioni cruciverba

