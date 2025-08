Scende in mare dopo il battesimo nei cruciverba: la soluzione è Nave

NAVE

Curiosità e Significato di Nave

Hai risolto il cruciverba con Nave? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nave.

Perché la soluzione è Nave? La parola nave indica un grande mezzo di trasporto utilizzato in mare, capace di ospitare passeggeri e merci. Il suo significato si collega anche a espressioni figurate e giochi di parole, come quello del battesimo, quando si dice che la nave scende in mare per la prima volta. Insomma, la nave è il simbolo di avventure e viaggi oltre l’orizzonte.

Come si scrive la soluzione Nave

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E E T T N A R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNETTERE" ANNETTERE

