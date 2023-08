Scende in acqua dopo il battesimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scende in acqua dopo il battesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NAVE

Significato/Curiosità : Scende in acqua dopo il battesimo

Dopo il sacro rito del battesimo o il varo di una nave, si compie un significativo gesto che simboleggia un nuovo inizio e una trasformazione. Nel contesto del battesimo, la persona scende nelle acque per essere purificata dai peccati e iniziare un cammino spirituale. Allo stesso modo, la nave scende in acqua per entrare nel suo elemento naturale e intraprendere il proprio viaggio. Entrambi gli atti sono ricchi di simbolismo, rappresentando la rinascita, la speranza e l'incoronazione di nuove prospettive. Le onde dell'acqua, nell'uno come nell'altro caso, portano con sé la promessa di un futuro sconfinato e di avventure ancora da scoprire.

Altre risposte alla domanda : Scende in acqua dopo il battesimo : scende; acqua; dopo; battesimo; scende dondolando; L intimazione a scende re; Storia della discende nza delle stirpi; Figura retorica che può essere ascende nte; Una vendita a prezzo ascende nte; Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua ; Sull acqua galleggia; Fornisce acqua per la doccia; Pulito con acqua e sapone; Pesa meno dell acqua ; Decidono dopo i supplementari; Si passa dopo cena; La famosa abbazia francese distrutta dopo la condanna del giansenismo; Si assegnano dopo le elezioni; Si alzano dopo la partenza; Il battesimo dello scafo; Un battesimo che non si fa in chiesa; Il nome di battesimo della cantante Arisa; Insieme al padrino nel battesimo cattolico; Il battesimo di una nave;

Cerca altre Definizioni