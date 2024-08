La Soluzione ♚ Dopo essere stata battezzata se ne va al mare La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NAVE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NAVE

Curiosità su Dopo essere stata battezzata se ne va al mare: La nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone o per fini bellici marittimi. Storia Nell'antico linguaggio della marineria, all'epoca della propulsione a vela, la nave era intesa come veliero con tre alberi a vele quadre e bompresso, mentre in presenza di un quarto albero a vela aurica veniva detta "veliero a palo".

Altre Definizioni con nave; dopo; essere; stata; battezzata; mare; Dopo Cape nel nome di una famosa base spaziale statunitense; Lo è l Enterprise di Star Trek; Un veicolo volante; Si indossano solo dopo essersi spogliati; Si commemora un mese dopo la morte; Incontrare dopo tanto tempo; Per certi versi può essere baciata; Il cocktail che può essere sbagliato; Osservare senza essere visti; Ha ospitato in orbita Samantha Cristoforetti che ne è stata la comandante; Simone : è stata presidente del Parlamento Europeo; È stata una nazione imperiale; Mette in allarme la gente di mare; Tratto di mare fra Capo Horn e l Antartide; Ingrediente che non può mancare nell insalata di mare;