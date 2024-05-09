Può essere avversa o propizia nei cruciverba: la soluzione è Sorte

SORTE

Curiosità e Significato di Sorte

Vuoi sapere di più su Sorte? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sorte.

Come si scrive la soluzione Sorte

Le 5 lettere della soluzione Sorte:
S Savona
O Otranto
R Roma
T Torino
E Empoli

