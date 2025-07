È tipica di chi non sta mai con le mani in mano nei cruciverba: la soluzione è Iperattività

IPERATTIVITÀ

Curiosità e Significato di Iperattività

La parola Iperattività è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iperattività.

Perché la soluzione è Iperattività? L'iperattività indica uno stato di energia costante, con una tendenza a muoversi e agire senza pause. Chi ne soffre ha difficoltà a stare fermo, spesso passando da un’attività all’altra. È tipico di chi non sta mai con le mani in mano, sempre in movimento o impegnato in qualcosa. Questa condizione può essere naturale o indicativa di bisogni di attenzione o stimoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sta con le mani in manoSe ne sta con le mani in manoL ha vivo chi non sta mai fermoNon se ne sta mai fermo in un postoL ha vivo addosso chi non sta mai fermo

Come si scrive la soluzione Iperattività

Se "È tipica di chi non sta mai con le mani in mano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

