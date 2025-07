Pattuglia al seguito nei cruciverba: la soluzione è Scorta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pattuglia al seguito' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORTA

Curiosità e Significato di Scorta

Hai risolto il cruciverba con Scorta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Scorta.

Perché la soluzione è Scorta? Scorta indica un accompagnamento o una presenza protettiva di persone o veicoli al fianco di qualcuno o qualcosa importante. È come avere una squadra di supporto che garantisce sicurezza e assistenza durante un percorso o un'operazione. La parola sottolinea l'idea di tutela e sorveglianza, essenziale in contesti militari, ufficiali o anche quotidiani. In definitiva, rappresenta un accompagnamento strategico e protettivo.

Come si scrive la soluzione Scorta

La definizione "Pattuglia al seguito" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V I T O A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIETATO" VIETATO

