Infrazione alle norme
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infrazione alle norme' è 'Irregolarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IRREGOLARITÀ
Perché la soluzione è Irregolarità? L’irregolarità si riferisce a una violazione delle norme stabilite, rappresentando un comportamento che si discosta dalle regole ufficiali. Questa condizione può manifestarsi in diversi ambiti, come il lavoro, lo sport o la legge, e comporta una deviazione dai parametri previsti. La presenza di irregolarità può compromettere l’equità e la correttezza delle procedure, generando conseguenze legali o disciplinari. La comprensione di questo concetto aiuta a mantenere l’ordine e la trasparenza nelle attività quotidiane.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infrazione alle norme". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Infrazione alle norme nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Irregolarità
In presenza della definizione "Infrazione alle norme", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infrazione alle norme" conferma che la soluzione 'Irregolarità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Irregolarità
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infrazione alle norme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irregolarità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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