Infrazione alle norme

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infrazione alle norme' è 'Irregolarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRREGOLARITÀ

Perché la soluzione è Irregolarità? L’irregolarità si riferisce a una violazione delle norme stabilite, rappresentando un comportamento che si discosta dalle regole ufficiali. Questa condizione può manifestarsi in diversi ambiti, come il lavoro, lo sport o la legge, e comporta una deviazione dai parametri previsti. La presenza di irregolarità può compromettere l’equità e la correttezza delle procedure, generando conseguenze legali o disciplinari. La comprensione di questo concetto aiuta a mantenere l’ordine e la trasparenza nelle attività quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infrazione alle norme". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Infrazione alle norme nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Irregolarità

In presenza della definizione "Infrazione alle norme", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infrazione alle norme" conferma che la soluzione 'Irregolarità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Irregolarità

I Imola R Roma R Roma E Empoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infrazione alle norme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irregolarità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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