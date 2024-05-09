Gruppo pop inglese
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SOLUZIONE: OASIS
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Perché la soluzione è Oasis? OASIS è un gruppo musicale britannico molto famoso nel panorama pop degli anni '90. La loro musica ha influenzato molte generazioni grazie a melodie coinvolgenti e testi significativi. La band si è formata a Manchester e ha raggiunto un grande successo internazionale, diventando simbolo di un'intera epoca. Le loro canzoni sono ancora oggi ascoltate e apprezzate da appassionati di musica di tutte le età. La loro influenza rimane evidente nel panorama musicale contemporaneo.
Gruppo pop inglese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oasis
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gruppo pop inglese
- Risposta: OASIS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Oasis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo pop inglese". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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