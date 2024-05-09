Gruppo pop inglese

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gruppo pop inglese' è 'Oasis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OASIS

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Perché la soluzione è Oasis? OASIS è un gruppo musicale britannico molto famoso nel panorama pop degli anni '90. La loro musica ha influenzato molte generazioni grazie a melodie coinvolgenti e testi significativi. La band si è formata a Manchester e ha raggiunto un grande successo internazionale, diventando simbolo di un'intera epoca. Le loro canzoni sono ancora oggi ascoltate e apprezzate da appassionati di musica di tutte le età. La loro influenza rimane evidente nel panorama musicale contemporaneo.

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Gruppo pop inglese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oasis

Per risolvere la definizione "Gruppo pop inglese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oasis'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gruppo pop inglese

Gruppo pop inglese Risposta: OASIS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto A Ancona S Savona I Imola S Savona

La soluzione 'Oasis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo pop inglese". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.