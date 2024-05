La Soluzione ♚ Il gruppo pop punk dell album Americana The La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OFFSPRING . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il gruppo pop punk dell album Americana The. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OFFSPRING

Significato della soluzione per: Il gruppo pop punk dell album americana the The Offspring è un gruppo musicale punk rock statunitense formatosi a Garden Grove, California, nel 1984. Sono spesso citati, insieme a Green Day, blink-182 e Rancid, per aver contribuito a reinterpretare le prime sonorità punk rock in chiave moderna negli anni novanta. Hanno venduto più di 36 milioni di dischi attraverso dieci album in studio, tre compilation, tre EP e tre DVD, diventando una delle band punk che ha venduto di più di tutti i tempi.

