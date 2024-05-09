Al collo del vincente

Home / Soluzioni Cruciverba / Al collo del vincente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Al collo del vincente' è 'Medaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDAGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Al collo del vincente" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al collo del vincente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Medaglia? Una medaglia rappresenta un riconoscimento simbolico che si consegna a chi ottiene un risultato di eccellenza. Spesso viene appesa al collo di chi si distingue in competizioni sportive, culturali o professionali, come segno di onore e di prestigio. La sua forma e il suo valore sono il riflesso di un traguardo raggiunto con impegno e dedizione. È un segno tangibile di successo che si indossa con orgoglio, ricordando le sfide superate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Al collo del vincente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Medaglia

La definizione "Al collo del vincente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al collo del vincente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Medaglia:

M Milano E Empoli D Domodossola A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al collo del vincente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quella d argento spetta al secondo arrivatoPremio al valoreUn riconoscimento... pendenteÈ appeso al collo delle muccheAl collo dell impiccatoFascia di cuoio da mettere al collo degli equiniSi avvolge intorno al colloSi allaccia al collo dei bimbi