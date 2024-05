Una mossa vincente: matto

Sostantivo

Curiosità su: Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano shah, "re") sono un gioco di strategia che si svolge su una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 caselle (o "case") di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato, "il Bianco" e "il Nero" designano i due sfidanti): un re, una donna (o "regina"), due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero minacciare la cattura del re avversario in modo tale che l'altro giocatore non possa eseguire mosse legali. Nati in India intorno al VI secolo d.C., gli scacchi giunsero in Europa verso l'anno 1000, con ogni probabilità grazie alla mediazione degli Arabi; diffusisi nell'intero continente, raggiunsero una forma pressoché moderna nel XV secolo in Italia e in Spagna, seppure per arrivare al regolamento completo attuale si debba attendere il XIX secolo.

scacco m sing (pl.: scacchi)

(scacchi) situazione in cui il re viene posto sotto attacco da un altro pezzo (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu subire uno scacco

Sillabazione

scàc | co

Pronuncia

IPA: /'skakko/

Etimologia / Derivazione

dal persiano shah ossia "re"

Sinonimi

pezzo, figura

quadretto, casella

(senso figurato) sconfitta, fallimento, fiasco, disfatta, insuccesso, colpo, rovescio, smacco, umiliazione, onta

Contrari

(senso figurato) riuscita, successo, vittoria, trionfo, affermazione

Parole derivate

scacchismo, scaccomatto

Proverbi e modi di dire