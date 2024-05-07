Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo

Sara Verdi | 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo' è 'Orso Labiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSO LABIATO

Perché la soluzione è Orso Labiato? L'orso labiato è un mammifero asiatico riconoscibile per la caratteristica mezzaluna bianca presente sotto il collo. Questa specie appartiene alla famiglia degli ursidi ed è nota per il suo aspetto distinto e la presenza di una linea chiara che si estende lungo il petto. L'orso labiato preferisce habitat montani e foreste, dove si nutre principalmente di vegetali e piccoli animali. La sua presenza rappresenta un elemento importante nell'ecosistema locale e la sua conservazione è fondamentale per l'equilibrio naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Orso Labiato

La soluzione associata alla definizione "Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo" conferma che la soluzione 'Orso Labiato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Orso Labiato

O Otranto
R Roma
S Savona
O Otranto
 
L Livorno
A Ancona
B Bologna
I Imola
A Ancona
T Torino
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammifero asiatico con una specie di mezzaluna bianca sotto il collo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orso Labiato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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