La Soluzione ♚ Circonda molti castelli La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Circonda molti castelli.

Curiosità su Circonda molti castelli: Rifacimento di antichi castelli (anche di epoca romana) e la costruzione di nuove residenze, delizie e capricci, nella cintura verde che circonda la capitale di... parco naturale – area naturale protetta Ampio giardino, spesso ad uso pubblico Parco cittadino (chiamato anche parco civico, parco urbano, parco pubblico) – spazio pubblico di una città Parco giochi – spazio pubblico attrezzato per bambini Giardino zoologico, o zoo Parco di divertimento, o parco a tema Parco letterario Altofonte - comune della provincia di Palermo, noto fino al 1930 con il nome di Parco Parco tecnologico – area industriale dedicata alla ricerca Parco eolico – area con strutture per la produzione industriale di energia eolica Parco fotovoltaico – area con strutture per la produzione industriale di energia fotovoltaica Parco ...

