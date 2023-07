Strade in salita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strade in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTE

Significato/Curiosita : Strade in salita

Riferimento. la definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato... Bassa) col dei pez (ancora presente) le erte (ancora presente:oggi divisa in due tronchi, erte alte ed erte basse) brigata cadore 1 (oggi solo per sci... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Strade in salita : strade; salita; Strada di collegamento tra due autostrade ; Aprono nuove strade ; Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade ; Si fa lungo le strade ; strade tta senza uscita; Una salita molto spesso figurata; Una ripida e faticosa salita ; Risalita nell esofago di acido gastrico e cibo; Ripida salita ; Lo stesso che universalità;

Cerca altre Definizioni