La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il signore di Rimini che combatté contro papa Pio II' è 'Roberto Malatesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROBERTO MALATESTA

Curiosità e Significato di "Roberto Malatesta"

Hai risolto il cruciverba con Roberto Malatesta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 16 lettere più frequenti: Roberto Malatesta.

Roberto Malatesta (1409-1482) è stato un importante signore e condottiero di Rimini, noto per la sua opposizione a Papa Pio II e per il suo coinvolgimento in conflitti tra città-stato italiane. Governò Rimini con abilità, sostenendo le arti e la cultura, e rappresenta una figura chiave del Rinascimento italiano e delle lotte di potere del suo tempo.

R Roma

O Otranto

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

