La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ansare faticosamente' è 'Rantolare' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANTOLARE

Hai risolto il cruciverba con Rantolare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Rantolare.

Perché la soluzione è Rantolare? Rantolare significa respirare rumorosamente e faticosamente, spesso a causa di congestione o difficoltà respiratorie. È un termine usato per descrivere quel suono affannoso e fastidioso che si produce quando si ha il respiro corto o si fatica a respirare. La parola richiama l'idea di un respiro rumoroso e pesante, tipico di momenti di sofferenza o sforzo intenso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Respirare faticosamenteSalite faticosamenteCamminare faticosamenteFa ansare anche l oziosoAvanzare faticosamente

Se "Ansare faticosamente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

C R A O A E A C R T C I C

Mostra soluzione