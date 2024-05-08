Prigione oppure una micia oscura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prigione oppure una micia oscura' è 'Gattabuia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GATTABUIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prigione oppure una micia oscura" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prigione oppure una micia oscura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gattabuia? Gattabuia è un termine che si riferisce a un luogo di detenzione, spesso associato a una prigione, ma può anche indicare una gatta dal pelo scuro. La parola richiama l'idea di un ambiente chiuso e protetto, come una gabbia, e si collega simbolicamente a un animale che si nasconde nell'ombra. La sua duplice interpretazione unisce l'immagine di un carcere a quella di una felina dal manto scuro, creando un collegamento tra prigionia e mistero.

Se la definizione "Prigione oppure una micia oscura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prigione oppure una micia oscura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gattabuia:

G Genova A Ancona T Torino T Torino A Ancona B Bologna U Udine I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prigione oppure una micia oscura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

