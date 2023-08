Fuggiti di prigione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuggiti di prigione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EVASI

Significato/Curiosita : Fuggiti di prigione

Sede di un forte militare dagli anni '50 dell'ottocento; la struttura principale della prigione venne costruita tra il 1910 e il 1912 come prigione militare... I due evasi di sing sing è un film del 1964 diretto da lucio fulci. nella famosa prigione di sing sing presso new york, si trovano i cugini franco e ciccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fuggiti di prigione : fuggiti; prigione; fuggiti dalla patria; Inseguire il fuggiti vo; Termine gergale romanesco per la prigione ; Così è detto il sole per chi sta in prigione ; Squallida come una prigione ; La prigione di Ossining a New York; prigione detto in modo scherzoso;

