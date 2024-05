La Soluzione ♚ Un termine gergale per definire la prigione La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GATTABUIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GATTABUIA

Significato della soluzione per: Un termine gergale per definire la prigione La prigione (anche detta carcere, galera, penitenziario o, in modo dispregiativo, gattabuia) è un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di uno Stato, in cui sono reclusi individui resi privi di libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali sia prevista una pena detentiva. Negli Stati di diritto la detenzione ha luogo normalmente solo per irrogazione di tale pena a seguito di un processo; alcuni soggetti possono essere rinchiusi nel luogo di detenzione anche per cause diverse, come ad esempio la cosiddetta custodia cautelare.

