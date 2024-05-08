Si ottiene applicando sentenze dopo un reato
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si ottiene applicando sentenze dopo un reato' è 'Giustizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GIUSTIZIA
Perché la soluzione è Giustizia? La giustizia è un concetto fondamentale che si manifesta attraverso l'applicazione di sentenze in seguito a un reato. Essa garantisce che chi commette un'azione illecita venga giudicato secondo le norme stabilite, assicurando equità e ordine sociale. La giustizia si realizza mediante procedure legali che valutano le prove e determinano le responsabilità, mantenendo così la fiducia nel sistema giudiziario. La sua presenza è essenziale per preservare la coesione e l'equilibrio di una società civile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si ottiene applicando sentenze dopo un reato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Si ottiene applicando sentenze dopo un reato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Giustizia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si ottiene applicando sentenze dopo un reato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si ottiene applicando sentenze dopo un reato" conferma che la soluzione 'Giustizia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Giustizia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si ottiene applicando sentenze dopo un reato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Giustizia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il principale organo giudiziario dell ONUHa per emblema una bilanciaÈ raffigurata come una dea bendata con la bilanciaIl bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroUn saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempoSi stendono dopo la pescaSi ode dopo il lampoSi fanno dopo l orario d ufficio
E E B F O