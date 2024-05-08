Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli' è 'Semiasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEMIASSE

Perché la soluzione è Semiasse? Il semiasse è un componente fondamentale del sistema di trasmissione negli autoveicoli, collegando il cambio alle ruote motrici. Essendo un elemento che permette di trasmettere la coppia motrice, il semiasse garantisce la rotazione delle ruote con regolarità anche durante la sterzata. La sua presenza è essenziale per mantenere la stabilità e la funzionalità del veicolo, assicurando un funzionamento efficiente del motore alle ruote. La sua integrità influisce sulla sicurezza e sulle prestazioni dell'automobile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Semiasse

In presenza della definizione "Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli" conferma che la soluzione 'Semiasse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Semiasse

S Savona E Empoli M Milano I Imola A Ancona S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Organo del sistema di trasmissione negli autoveicoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semiasse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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