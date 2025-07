È collegato al giunto nei cruciverba: la soluzione è Semiasse

SEMIASSE

Curiosità e Significato di Semiasse

Perché la soluzione è Semiasse? Semiasse indica qualcosa che collega o si congiunge in modo parziale o incompleto, come un collegamento tra due parti. È spesso usato in ambito meccanico o tecnico per descrivere una connessione non totalmente fissa, ma sufficiente a mantenere le componenti insieme. Questa parola aiuta a capire come alcune parti siano unite senza essere completamente fissate, lasciando spazio a movimenti o adattamenti.

Come si scrive la soluzione Semiasse

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

