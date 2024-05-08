Densi gelatinosi e scivolosi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Densi gelatinosi e scivolosi' è 'Viscidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISCIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Densi gelatinosi e scivolosi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Densi gelatinosi e scivolosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Viscidi? I materiali vischidi sono caratterizzati dalla loro consistenza speciale, simile a un gel spesso e appiccicoso. Questa proprietà rende difficile separarli o spostarli facilmente, poiché tendono ad aderire alle superfici. Sono spesso usati in ambiti industriali, cosmetici o alimentari grazie alla loro capacità di aderire e di mantenere forma. La loro natura viscosa permette di creare strati sottili o di facilitare l'applicazione di prodotti.

Se la definizione "Densi gelatinosi e scivolosi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Densi gelatinosi e scivolosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Viscidi:

V Venezia I Imola S Savona C Como I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Densi gelatinosi e scivolosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

