Scivolosi come anguille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scivolosi come anguille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VISCIDI

Significato/Curiosita : Scivolosi come anguille

Pettorali (es. squatinactis) gli xenacantidi (xenacanthida), simili ad anguille e con una spina sul capo (es. xenacanthus) gli ctenacanti (ctenacanthiformes)... Romagnacalcio.com ^ vicenza, via viscidi arriva bellotto tuttomercatoweb.com ^ lo staff figc.it ^ maurizio viscidi - incontro aggiornamento tecnico,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scivolosi come anguille : scivolosi; come; anguille; Rende scivolosi i pavimenti; Un animale come il serpente; Sostanza come l albumina; Gli uccelli come le garzette; Torvo come certi sguardi; È come il dittongo; Gli insetti come le zanzare; Un artista come Picabia e Tzara; Scrittore come Nievo; Le anguille tipiche dei pranzi natalizi campani; Vi avviene la riproduzione di tutte le anguille ; Pesci simili alle anguille ; È la zona di riproduzione delle anguille ; Pesci che somigliano alle anguille ; Le hanno le anguille e i tonni; anguille tta di fiume; Torta salata sarda con anguille o carne;

Cerca altre Definizioni